ستيرلينغ وبيدرو يتفوقان على محرز !!

غاب النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك بعد دراسة قام بها مرصد كرة القدم على اللاعبين اللذين شاركوا لأكثر من 8 لقاءات كاملة لحد الآن في البريمرليغ.

ولم يتواجد إسم نجم الخضر وفريق مانشستر سيتي رغم تألقه اللافت في مباريات السيتيزن لحد الآن بينما تواجد زميله ستيرلينغ وكذا المهاجم أغويرو وبيدرو في خط الهجوم.

وسيطر أشبال المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” على القائمة بتواجد والكر وستونس ولابورت إضافة إلى دافيد سيلفا وفيرناندينيو.