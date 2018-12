ستيرلينغ وبيدرو يتفوقان على محرز !!

وذلك بعد دراسة قام بها مرصد كرة القدم على اللاعبين اللذين شاركوا لأكثر من 8 لقاءات كاملة لحد الآن في البريمرليغ.

ولم يتواجد إسم نجم الخضر وفريق مانشستر سيتي رغم تألقه اللافت في مباريات السيتيزن لحد الآن بينما تواجد زميله ستيرلينغ وكذا المهاجم أغويرو وبيدرو في خط الهجوم.

وسيطر أشبال المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” على القائمة بتواجد والكر وستونس ولابورت إضافة إلى دافيد سيلفا وفيرناندينيو.

Best XI in the @premierleague so far this season (at least 720’ domestic league minutes) according to @CIES_Football performance algorithm, methodology available here https://t.co/UsBcEz4BOV #ManCity #LFC #ChelseaFC pic.twitter.com/l3hKFmjx3P

