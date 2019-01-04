“ستيرلينغ” و”ساني” يضربان “محرز” في مقتل!

وجه نجما “مانشستر سيتي”، “رحيم ستيرلينغ” و”لوروا ساني”، ضربة قوية جدا للدولي الجزائري، رياض محرز، خلال إنتصار “السيتي” أمام “ليفربول”.

وظهر الثنائي بمُستوى قوي جدا، سيدفع المُدرب الإسباني “بيب غوارديولا”، للإعتماد عليهما مُجددا في الأسابيع القادمة، على حساب “مُحارب الصحراء”.

وأجمع الإعلام البريطاني، بأن الجناحين الطائرين، كانا في القمة خلال الإنتصار على حساب “الريدز” وهو أمر لا يخدم إبن “سارسال”.

يُشار بأن أفضل لاعب في إنجلترا وإفريقيا لسنة 2016، إكتفى بمُلازمة مقاعد البدلاء في قعلة “الإتحاد”، سهرة أمس الخميس.

ويُرتقب أن تتواصل مُعاناته في الفترة اللاحقة، خاصة وأنه لم يستغل الفُرصة الأخيرة التي مُنحت له أمام “ساوثهامتون”.