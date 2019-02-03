ستيرلينغ وغوارديولا يضربان محرز في مقتل !!

تألق النجم الدولي الإنجليزي لفريق مانشستر سيتي “رحيم ستيرلينغ” أمسية اليوم الأحد بشكل لافت للإنتباه.

بمناسبة مواجهة “السيتيزن” ضد الضيف “أرسنال” التي إنتهت بتفوق الأول بثلاثية لهدف في الجولة ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت موقعة “الإتحاد” تألق منافس “محرز ” الأول “ستيرلينغ” الذي قدم تمريرة حاسمة في الهدف الثاني وكان وراء الهدف الثالث بعد عمل فردي رائع.

وما زاد الطين بلة هو تهميش المدرب “بيب غوارديولا” للنجم الدولي الجزائري حيث لم يُشركه سوى ل6 دقائق فقط.

وبهذا تعقدت أكثر وضعية نجم الخضر في العودة للتشكيلة الأساسية للسيتي في ظل العوامل المذكورة.