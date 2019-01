“ستيرلينغ” يسخر من “ميندي” و”محرز” !!

وغرد الدولي الإنجليزي على حسابه الرسمي بـ”تويتر” ساخراً :”من الجيد مشاهدة مثل تلك المباريات في المنزل، أتفهم شعور ميندي الآن”.

في إشارة منه إلى الأسماء التي لم تشارك بإنتظام مع الفريق في المباريات الأخيرة على غرار الجزائري رياض محرز.

يذكر أن اللقاء الجاري الآن يعتبر شكلي لكتيبة غوارديولا، بما أن النتيجة حسمت ذهاباً بنتيجة عريضة لصالح أبطال إنجلترا 9-0.

Bruuu its good to watch those freezing games at home I understand Mendy now 🥶🥶😅

