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“ستيرلينغ” يسخر من “ميندي” و”محرز” !!

الرياضة
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“ستيرلينغ” يسخر من “ميندي” و”محرز” !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

عبّر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، بطريقة ساخرة عن عدم مشاركته في لقاء اليوم أمام “بورتون” في كأس الرابطة.

وغرد الدولي الإنجليزي على حسابه الرسمي بـ”تويتر” ساخراً :”من الجيد مشاهدة مثل تلك المباريات في المنزل، أتفهم شعور ميندي الآن”.

في إشارة منه إلى الأسماء التي لم تشارك بإنتظام مع الفريق في المباريات الأخيرة على غرار الجزائري رياض محرز.

يذكر أن اللقاء الجاري الآن يعتبر شكلي لكتيبة غوارديولا، بما أن النتيجة حسمت ذهاباً بنتيجة عريضة لصالح أبطال إنجلترا 9-0.


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