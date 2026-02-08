ستيفان أويش يتأهل إلى بطولة العالم لتنس الطاولة

ضمن لاعب المنتخب الوطني الجزائري، لتنس الطاولة، ستيفان أويش، رسميا تأهله إلى بطولة العالم فردي، المقررة السنة الجارية منطقة “ماكاو” الصينية.

وجاء تأهل الجزائري، ستيفان أويش، عقب تألقه في منافسات كأس إفريقيا لتنس الطاولة فئة “الأكابر” المقامة في بنغازي بليبيا. في الفترة ما بين الـ 7 والـ 9 فيفري الجاري.

وتمكن ستيفان، حسب بيان نشرته اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الأحد، من حسم مواجهته أمام اللاعب الكاميروني يلان باتيكس بنتيجة 4 أشواط من دون رد. ليحجز مقعدا في الدور نصف النهائي.

كما أوضحت الهيئة الأولمبية، أن هذا الفوز، سمح للرياضي الجزائري رسميا. بالتأهل إلى بطولة العالم الفردية - ماكاو 2026.