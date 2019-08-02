ستيفان: “بن سبعيني أمام ثلاثة حلول قبل نهاية الميركاتو”

تحدث مدرب نادي رين الفرنسي، جوليان ستيفان، عن لاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، ومستقبله مع الفريق.

وصرح جوليان ستيفان، للصحافة الفرنسية: “بين سبعيني، لازال مرتبطا بعقد مع الفيق لمدة سنة، ولديه ثلاثة خيارات”.

وأوضح مدرب رين: “إما أن يقرر بن سبعيني، تمديد عقده والبقاء معنا، أو يغادر النادي إذا تلقى عرضا مناسبا، وكخيار ثالث البقاء معنا دون تمديد عقده”.

وختم جوليان ستيفان، في هذا الخصوص”: “يبقى رئيس النادي هو الوحيد القادر على الحديث في هذا الملف”.

يذكر أن رامي بن سبعيني، تلقى العديد من العروض خلال الميلاكات الصيفي الجاري، أبرزها عرض نادي بوريسيا مونشغلادبخ الألماني.