ستيفان: “بن سبعيني أمام ثلاثة حلول قبل نهاية الميركاتو”

تحدث مدرب نادي رين الفرنسي، جوليان ستيفان، عن لاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، ومستقبله مع الفريق.
وصرح جوليان ستيفان، للصحافة الفرنسية: “بين سبعيني، لازال مرتبطا بعقد مع الفيق لمدة سنة، ولديه ثلاثة خيارات”.
وأوضح مدرب رين: “إما أن يقرر بن سبعيني، تمديد عقده والبقاء معنا، أو يغادر النادي إذا تلقى عرضا مناسبا، وكخيار ثالث البقاء معنا دون تمديد عقده”.
وختم جوليان ستيفان، في هذا الخصوص”: “يبقى رئيس النادي هو الوحيد القادر على الحديث في هذا الملف”.
يذكر أن رامي بن سبعيني، تلقى العديد من العروض خلال الميلاكات الصيفي الجاري، أبرزها عرض نادي بوريسيا مونشغلادبخ الألماني.
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