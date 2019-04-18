ستيفان: “بن سبعيني وزفان سيكونان جاهزين لمواجهة باريس سان جيرمان”

كشف مدرب نادي رين، جوليان ستيفان، استعادة لاعبيه رامي بن سبعيني، ومهدي زفان، خلال نهائي كأس فرنسا، أمام سان جيرمان.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تصريحات جوليان ستيفان، أين قال: “الوضع الصحي لبن سبعيني، وزفان، في تحسن مستمر”.

وأوضح مدرب رين: “لن يكونا جاهزين هذا الجمعة (مواجهة ديجون الليغ1)، لكن نتوقع عودتهما بداية الأسبوع المقبل”.

وسيواجه نادي رين الفرنسي، فريق باريس سان جيرمان، في الـ27 أفريل الجاري، لحساب نهائي كأس فرنسا.

يذكر أن رامي بن سبعيني، غاب عن المنافسة منذ الـ17 مارس الماضي، بينما يغيب مهدي زفان، منذ الـ6 أفريل الجاري.