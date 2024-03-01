ستيلانتيس إفريقيا والشرق الأوسط تسجل نتائج قوية في سنة 2023

سجلت ستيلانتيس إفريقيا والشرق الأوسط أداء قويا خلال سنة 2023. والذي شكل تقدما فعليا في اتجاه تحقيق أهدافها المسطرة في استراتيجية “الجرأة على التقدم 2030”. وذلك رغم التحديات التي يعرفها العالم.

ومن أبرز منجزات الشركة خلال هذه السنة:

-ارتفاع الدخل الصافي بنسبة 64٪ بالمقارنة مع سنة 2022، ليبلغ 10.560 مليار يورو؛

-ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 43٪ مقارنة بسنة 2022، لتصل إلى 616.100 وحدة؛

بالإضافة إلى ذلك ارتفاع الدخل التشغيلي المعدل (AOI) بنسبة 111٪ مقارنة بعام 2022 إلى مستوى2.503 مليار يورو؛

-تحسن حصة السوق بزيادة 3 نقاط مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 14.9٪؛

-المكانة في السوق الإقليمي للسيارات التجارية الخفيفة: احتلت المجموعة المركز الثاني في عام 2023. والمركز الأول في الربع الأخير من عام 2023؛

-التركيز على الزبون: حققت المجموعة أداء عالي المستوى، واحتلت المرتبة الأولى. فيما يخص جودة الخدمة والمرتبة الثانية بالنسبة لجودة المنتج.

أهداف استراتيجية “الجرأة على التقدم 2030”

كما عكست نتائج ستيلانتيس إفريقيا والشرق الأوسط لسنة 2023 انسجاما تاما لأداء المجموعة مع أهداف استراتيجية “الجرأة على التقدم 2030”. من خلال التركيز على تقديم حلول تستجيب لاحتياجات زبنائنا في المنطقة.

في هذا السياق، ارتفعت حصتنا من السوق إلى 14.9%، في توافق تام مع هدف تحقيق الريادة في السوق. وبلوغ حصة 22% في سنة 2030.

كما تم تسطير ذلك في الجزء المتعلق بالتخطيط ضمن استراتيجية “الجرأة على التقدم 2030”. مما يشير إلى توسع حضور المجموعة في السوق.

وعلق سمير شرفان، مدير العمليات لدى ستيلانتيس إفريقيا والشرق الأوسط، على هذه النتائج قائلا: «هذه المنطقة شديدة الحيوية. ونحن لدينا مشاريع طموحة جدا. نريد أن نصبح الفاعل الأول في سوق المنطقة من خلال بيع مليون سيارة في أفق 2030. ضمنها 35% من السيارات الكهربائية. نتوخى بلوغ نسبة 90% من الاستقلالية الإنتاجية على الصعيد الإقليمي. ما يعني تعزيز الإنتاج في المنطقة من أجل المنطقة. الشيء الذي سيمكننا من التموقع كفاعل إقليمي بامتياز في قطاع السيارات. بفضل الالتزام القوي لمستخدمينا وشركائنا، نتقدم بخطى كبيرة في اتجاه تنفيذ مخططنا الاستراتيجي “الجرأة على التقدم 2030»».

كما تعد هذه النتائج مؤشرا على الدور المركزي الذي تضطلع به ستيلانتيس إفريقيا والشرق الأوسط في إطار “المحرك الثالث”. ضمن استراتيجية مجموعة ستيلانتيس. والتزامها الراسخ لفائدة النمو وإرضاء الزبناء.

تقدم في العديد من المجلات الاستراتيجية

وبالفعل، تم إحراز تقدم في العديد من المجلات الاستراتيجية، منها على الخصوص:

التوسع الصناعي:

الجزائر: انطلاق إنتاج فيات 500 في ديسمبر 2023 في مصنع تفراوي.

المغرب: إحراز تقدم في التوسعة المعلنة بغرض مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنع القنيطرة لتصل إلى 400.000 سيارة في 2024. بالإضافة إلى 72.000 سيارة كهربائية صغيرة مع إدخال ثلاثة طرازات جديدة وهي: Citroen Ami. و Opel rocks-e و Fiat Topolino، التي تمت إضافتها إلى محفظة المنتجات في 2023.

مصر: الإعلان عن بداية الإنتاج في مصنع جديد للسيارات، الشيء الذي يعزز مكانة وبصمة ستيلانتيس في السوق؛

جنوب إفريقيا: الإعلان عن إنشاء مصنع جديد في 2025 بقدرة إنتاجية قصوى تصل إلى100.000 وحدة في 2030؛

تركيا: زيادة الإنتاج من خلال التصريح لشركة توفاس بإنتاج طراز”K0″.

ابتكار المنتجات:

⦁إطلاق 111 منتج جديد في 77 سوقا في المنطقة خلال 2023 من ضمنها 21 سيارة كهربائية بشكل كلي؛

⦁في 2023، أحرزت ستيلانتيس تقدما ملحوظا في العديد من المناطق، انطلاقا من تركيا إلى إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب إفريقيا. مرورا عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقديرا لالتزامها بتحسين تنقل الزبناء والابتكار. حصلت الشركة على 13 جائزة بفضل مجموعة من الموديلات في مختلف الأسواق.

النمو التجاري:

⦁تركيا: إعلان إدماج جميع أنشطة ستيلانتيس التجارية في إطار هيئة واحدة، وهي شركة توفاس. الشيء الذي مكن من تعزيز التكاملات التجارية ومن خلق القيمة لجميع علامات وفئات منتجات ستيلانتيس؛

⦁المغرب: تحسين التوزيع هيكلة الشبكة؛

⦁الجزائر: انطلاق عمليات الاستيراد وتطوير شبكة التوزيع مع فتح أزيد من 50 نقطة بيع تغطي 65%. من التراب الجزائري في أقل من سنة.

التميز في مجال المشتريات:

كما تحقيق قيمة سنوية من المشتريات تناهز 5.6 مليار يورو، بفضل التطور الكبير لمنظومة تمويننا عبر المنطقة.

ارتكازا على زخم إنجازات 2023، تدخل ستيلانتيس سنة 2024 باستراتيجية تستهدف:

⦁ترسيخ مكانة ستيلانتيس في حوض البحر الأبيض المتوسط و الأقاليم الفرنسية. فيما وراء البحار وحيازة حصة سوق تناهز 30% في 2030؛

⦁تعزيز الأداء التجاري في الأسواق الرئيسية، وتسريع النمو في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء. باستهداف حصة سوق تناهز 12% في 2030؛

⦁مواصلة العمل على تحقيق استقلالية أكبر في مجال التموين؛

⦁إحراز تقدم ملحوظ في التنقل الصغير؛

⦁مواصلة دعم تطوير وتوظيف المهارات المحلية.

من شأن هذه الجهود أن تحافظ على مسار النمو وأن تواصل تقديم قيمة استثنائية لزبناء ستيلانتيس إفريقيا. والشرق الأوسط وجميع الأطراف المعنية.

للتذكير، تهدف استراتيجية ستيلانتيس إفريقيا والشرق الأوسط إلى بلوغ الأهداف التالية بحلول عام 2030:

⦁حيازة حصة تفوق 22٪ من السوق؛

⦁بلوغ نسبة السيارات ضعيفة الانبعاثات (LEV Mix) أكثر من 25٪ من إجمالي المبيعات.

⦁ارتفاع هامش الدخل التشغيلي المعدل (AOI) إلى أكثر من 12٪.

⦁ إطلاق 55 موديلا جديدا.

تجاوز معدل التموين الذاتي لنسبة 70%.

نبذة عن ستيلانتيس

تعد “ستيلانتيس إن في” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز: STLA، وفي بورصة يورونيكست ميلانو تحت رمز: STLAM. وفي بورصة يورونيكست باريس تحت رمز: STLAP). من أبرز شركات تصنيع السيارات والتزويد بحلول التنقل عبر العالم.

من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة، تجسد علاماتها التاريخية والأيقونية شغف مؤسسيها الحالمين وزبنائها الحاليين. وعلى الخصوص أبارث (Abarth)، ألفا روميو (Alfa Romeo)، كرايسلر (Chrysler)، سيتروين (Citroën). دودج (Dodge)، دي إس أوتوموبيلز (DS Automobiles). فيات (Fiat)، جيب (®Jeep)، لانسيا (Lancia)، مازيراتي (Maserati)، أوبل (Opel)، بيجو (Peugeot)، رام (Ram). فوكسهول (Vauxhall)، فري تو موف (Free2move) وليزيس (Leasys). أقوياء بتنوعنا، نتموقع في طليعة التنقل عبر العالم. ونطمح إلى أن نصبح أفضل شركة تكنولوجيا في مجال التنقل المستدام، وليس الأكبر، مع خلق القيمة المضافة لجميع الأطراف المعنية. وكذلك للمجتمعات التي نشتغل في إطارها. للمزيد من المعلومات: www.stellantis.com