ستيلانتيس الجزائر توقع اتفاقية لتجهيز سيارات الأجرة

وقعت شركة “ستيلانتيس الجزائر” اتفاقية شراكة مع مؤسسة “ايدينات” لتجهيز سيارات الأجرة، بحلول نظام تحديد المواقع وأجهزة العداد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تجهيز سيارات الأجرة بحلول نظام تحديد المواقع وأجهزة العداد.

وحسب بيان لشركة “ستيلانتيس الجزائر” ، اليوم الجمعة، فإن الاتفاقية وقِّعت على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية 2025.

وتدخل في إطار التزام شركة “ستيلانتيس الجزائر” بدعم عصرنة النقل الحضري في الجزائر.

وأكدت “ستيلانتيس الجزائر”، من خلال هذه الشراكة، دعمها لتطوير المناولة الجزائرية في قطاع السيارات، ضمن استراتيجيتها الخاصة بـ”التوطين العميق”.

وأيضًا بهدف توفير حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق الجزائرية والمساهمة الفعالة في تعزيز الاندماج الصناعي الوطني.

وللإشارة، مؤسسة “إيدينات” تزود حاليا الحزم الكهربائية المدمجة في المركبات التي تنتجها علامة فيات بمصنع طفراوي.