ستيلانتيس الجزائر توقع اتفاقية مع مركز للتكوين المهني

وقعت شركة ستيلانتيس الجزائر اتفاقية شراكة مع مركز التكوين المهني والتمهين بسطاوالي (الجزائر العاصمة). بهدف تعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم للتوظيف في مهن قطاع السيارات. حسب ما أفاد به بيان للشركة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي جاءت بمناسبة افتتاح دورة فبراير للتكوين المهني، إلى “ربط التكوين المهني بشكل مستدام بالاحتياجات الحقيقية لقطاع السيارات”. من خلال وضع خبرات قسم التكوين لدى ستيلانتيس تحت تصرف المعلمين التقنيين والمسؤولين البيداغوجيين. بالإضافة إلى إثراء المحتويات والوسائل التعليمية المستخدمة في المركز. مع إمكانية استقبال المتدربين في تربصات داخل شبكة ستيلانتيس لخدمة ما بعد البيع. وفقا لما ورد في البيان.

وتنص بنود الاتفاقية أيضا على مرافقة المركز في تطوير تخصص “الميكاترونيك” (هندسة الأنظمة الميكانيكية-الإلكترونية). لتسهيل الوصول إلى هذا التخصص التقني في منطقة غرب الجزائر العاصمة. فضلا عن استقبال المتدربين في تربصات ميدانية داخل شبكة خدمة ما بعد البيع. التابعة للمجموعة حسب الفرص المتاحة.

وفي إطار تعزيز الجانب التطبيقي للمتربصين، قدمت ستيلانتيس الجزائر للمركز أربعة محركات وأربع علب سرعات من “أحدث الأجيال”. بهدف تحديث الوسائل البيداغوجية وتمكين المتكونين من إجراء تمارين عملية على أجهزة ميكانيكية متطورة. تتماشى مع التكنولوجيا الحالية في سوق السيارات.

