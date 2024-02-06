ستيلانتيس تتعهد بدعم السلطات الجزائرية لتطوير صناعة السيارات

تتعهد شركة ستيلانتيس بدعم السلطات الجزائرية. لتطوير صناعة السيارات خدمة للزبائن الجزائريين وعلى المدى الطويل.

ويكمن هذا التعهد في تعزيز شبكة المناولة المحلية التي ستسمح بتحقيق نسبة إدماج تتعدى %35 في نهاية 2026. اي سنتين قبل العتبة المنصوص عليها والتي تقدر ب%30.

وقد دخل مصنع شركة ستيلانتيس بطفراوي يدخل حيز الإنتاج، التزما بالتعهد المتفق عليه في نوفمبر 2022.

ويعد المصنع استثمارا اوليا يقدر بـ200 مليون يورو ويتم فيه تركيب 90.000 سيارة سنويا للسوق الداخلية بنسبة إدماج محلية تفوق %35.

هذا التوجه الإستراتيجي يوضح إلتزام الشركة على المدى البعيد بتطوير الصناعة الجزائرية للسيارات. خلق مناصب شغل و كذلك العمل على تحويل التكنولوجيا.

وتم التوقيع على إعلان نوايا بهدف تسريع مساهمة شركة ستيلانتيس في تطوير منظومة سوق السيارات في الجزائر.

وستلعب الجزائر دورا محوريا في مخطط وإفريقيا. مستهدفة من خلال ذلك أن تكون الفاعل الأساسي في مجال صناعة السيارات في المنطقة. بقاعدة صناعية صلبة وطاقة إنتاج تفوق المليون سيارة سنويا.

وبذلك تقوم شركة ستيلانتيس بتعزيز حصصها في أسواق منطقة إفريقيا و الشرق الأوسط.

وتم التوقيع على إعلان نوايا بين شركة ستيلانتيس والسلطات الجزائرية. بهدف تسريع مساهمة ستيلانتيس في تطوير صناعة السيارات. وهذا في خطوة ثانية طموحة فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية ونسبة الإدماج المحلية والتكوين.

كل ذلك من خلال إنشاء أكاديمية ستيلانتيس في إطار شراكة مع كل من وزارتي التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهنيين الجزائريتين. وهذه المرحلة تتوقف على شروط نجاح محل محادثات بين الطرفين.

ستشهد سنة 2024صنع 40000 وحدة في نظام الأجزاء نصف المفككة SKD لتصل إلى 90000 وحدة في نظام الأجزاء المفككة بالكامل. CKD بإدماج الطلاء والتلحيم والدمغ في نهاية 2026.

وجاء في بيان الشركة “في سنة 2024 قام هذا المشروع الصناعي بتوفير 500 منصب عمل مباشر في الجزائر. ونطمح أن نبلغ 1200منصب عمل في نهاية2024 و2000 منصب في نهاية 2026”.

بالإضافة إلى ذلك ستقوم شبكة الممولين المحليين بخلق ألف وست مئة منصب عمل غير مباشر خلال سنة 2026.