يعرف مجمع ستيلانتيس تسارع في عملية توسيع موقعها الصناعي في طفراوي بوهران، حيث تجاوزت أشغال وحدات التلحيم والطلاء نسبة 70% من الإنجاز.

واستثمرت ستيلانتيس في معدات روبوتية متطورة، كما تخطط لتوظيف مختصين في هذا المجال.

وتعتزم ستيلانتيس إنشاء برنامج تكويني في الجزائر وعلى المستوى الدولي، سيُمكنهم من اكتساب مهارات غير مسبوقة في البلاد.

كما سيساهم هذا التوسيع في زيادة القدرة الإنتاجية ونسبة الإدماج المحلي للمصنع.