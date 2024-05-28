ستيلانتيس تلتزم بدعم تطوير صناعة السيارات بالجزائر

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الثلاثاء، وفدا عن مجموعة ستيلانتيس برئاسة سمير شرفان مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمقر الوزارة.

ويأتي هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، في إطار متابعة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر لعلامة فيات.

حيث أكد هذا الأخير التزام مجمع ستيلانتيس بدعم تطوير صناعة المركبات بالجزائر.

وتناول اللقاء وضعية المصنع حاليا ومتابعة آخر مستجدات تصنيع السيارات.

حيث تم تقديم عرض دقيق عن المشروع الذي يعرف تقدما في عملية إنتاج المركبات من علامة فيات لكل من فيات 500 ودوبلو.

حيث سيتم رفع معدل الإنتاج من أجل بلوغ الهدف الذي تم الإلتزام به وهو إنتاج 40000 مركبة نهاية سنة 2024. لتصل إلى 90 ألف وحدة مع نهاية 2026.

كما تم تقديم عرض حول مدى تقدم تطبيق الإتفاقيات المبرمة مع الموردين من أجل الرفع من نسبة الإدماج. والتي ستصل إلى أكثر من 35 بالمائة إلى غاية 2026 حسب سمير شرفان.