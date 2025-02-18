ستيلانتيس ورونو توقعان اتفاقية مع مؤسسة “فابكوم” للتزويد بالبطاريات

وقّع مجمع ستيلانتيس، اليوم بالجزائر، على اتفاقية شراكة بين مؤسسة “فابكوم”، المتخصصة في الإنتاج المحلي لبطاريات السيارات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تموين شبكة ما بعد البيع التابعة لمجمع ستيلانتيس ببطاريات منتجة محليا.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الطبعة الـ18 للصالون الدولي لخدمات ما بعد البيع للسيارات. وخدمات النقل “إكيب أوتو ألجيريا 2025”.

وأشرف على مراسم التوقيع، مسيّر شركة “فابكوم” الجزائرية، عصام عطية، وسليم رمضاني، المدير العام بالنيابة ومدير خدمات ما بعد البيع لـ”ستيلانتيس الجزائر”.

وبحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمار ركاش، والرئيس المدير العام لمجمع “ستيلانتيس الجزائر”، راوي الباجي.

وتسمح الاتفاقية بتموين ورشات “أورو ريبار” للصيانة وخدمات ما بعد البيع، التابعة لمجمع “ستيلانتيس الجزائر”، ببطاريات محلية الصنع من شركة “فابكوم” الموجودة بعين مليلة.

وإلى جانب “ستيلانتيس الجزائر”، وقّعت مؤسسة “فابكوم”، اليوم، أيضاً، اتفاقية مع “رونو الجزائر” تقضي بتموين شركة “موتريو” (فرع شركة رونو لخدمات ما بعد بيع) ببطاريات “فابكوم”.

كما وقعت المؤسسة كذلك اتفاقية مع شركة “الفنك هولدينغ” لصناعة الدراجات الكهربائية بقسنطينة. تهدف إلى تموينها ببطاريات مؤسسة “فابكوم”.