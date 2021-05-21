ستيني يطعن زوجته ويعتدي عليها بآلة حديدية ثم يحاول الانتحار في “البوني” بعنابة!

الضحية أصيبت بجروح خطيرة على مستوى البطن والوجه وباقي أنحاء الجسم

أقدم، مساء أول أمس الخميس، رجل يدعى “ق.ع.ا”، على طعن زوجته في اعتداء عنيف، بعد شجار عائلي داخل منزلهما الواقع بحي 450 مسكن ببلدية “البوني”، والمعروف بحي “الزهور”، ثم حاول الانتحار ووضع حد لحياته برمي نفسه من الطابق الرابع.

وأوضح ضابط المناوبة بالمديرية الولائية للحماية المدنية بعنابة لـ “النهار”، أن ذات الوحدات تدخلت في حدود الواحدة وعشر دقائق من أول أمس، لإسعاف امرأة تعرضت للضرب والاعتداء من طرف زوجها بآلة حديدية.

وبتقرب أعوان الحماية، تبين بأن الضحية “ش.ف”، البالغة من العمر 50 سنة، تعرضت لجروح خطيرة على مستوى البطن والوجه واليدين، وقد تم إسعافها وتحويلها على جناح السرعة إلى الاستعجالات الجراحية بمستشفى “إبن رشد” الجامعي، فيما بقيت حالتها الصحية متدهورة.

كما أسعفت وحدات الحماية المدنية الزوج “ق.ع.ا”، البالغ من العمر 58 سنة، بعد الاعتداء على نفسه وضرب يديه وبعض أنحاء من جسمه بآلة حديدية حادة، كما تم إنقاذه خلال محاولته الانتحار ومنعه من رمي نفسه من الطابق الرابع لعمارته.

ومن جهتها، تدخلت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة “البوني” لفتح تحقيق في القضية وتوقيف الزوج المشتبه فيه في هذا الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، في انتظار تحرير محاضر سماع للضحية وأطراف القضية، لمعرفة ملابسات وأسباب الحادثة التي اهتزت لها الولاية، نهاية الأسبوع المنصرم، خاصة بعد ترويج صفحات مواقع التواصل الاجتماعية لخبر محاولة زوج قتل زوجته ورمي نفسه في محاولة للانتحار ببلدية “البوني”.