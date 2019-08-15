ستيني يعتدي جنسيا على شابة معوقة ذهنيا بسطيف

اهتز حي 500 مسكن، بسطيف، اليوم، على فضيحة أخلاقية، بعد أن اعتدى كهل عمره 64 سنة، على معوقة ذهنيا.

الجاني جار الضحية، كان يترصد بالفتاة صاحبة 26 ربيعا، منذ عشية قدومها إلى بيت أخوالها بحي 500 مسكن وسط سطيف.

وقام بتتبعها مساء أمس، حين كانت تقوم بملء دلاء المياه، حيث عرض عليها ركوب سيارته 205 بيجو، لتوصيلها لبيت أهلها.

وحسب المعلومات، فقد رافقته الفتاة بالسيارة، وغاب بها لفترة من الزمن، أين أصبحت محل بحث من طرف سكان الحي.

واعترفت الأخت الصغرى، أنها شاهدت الفتاة تركب السيارة مع جارهم المدعو كمال، القاطن بالطابق الأرضي، من أمام حنفيات مسجد التوبة.

وفي المساء، عاد الجاني بالفتاة، على أنه وجدها، أين قام شجار بين خالة الطفلة وأختها اللتان أمسكتا به لجلب الأمن.

ولحظتها قام الجاني برد فعل عنيف، حيث قام بدهس الخالة وكسر ذراع البنت.

وقد أكدت الممرضة التي أسعفت الفتاة، بعد عرضها عليها تعرضها للتعنيف والاغتصاب.

وقد قامت الضبطية القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف بالأمن الحضري الحادي عشر بتوقيف الجاني صبيحة اليوم.

وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية، بعد جلب الشهادة الطبية التي تثبت عدم الأهلية العقلية للضحية 100\100.

كما تم إرفاق شهادة الطبيب الشرعي التي لازالت تحتاج إلى فحوصات أخرى، تدعم بها الاعتداء الجنسي الى حين استكمال التحقيق.