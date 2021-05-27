ستيني يهدد أقاربه ببندقية صيد بسبب نزاع حول عقار تابع لأملاك الدولة ببرج الكيفان

تابعت محكمة الجنح الدار البيضاء 3 متهمين من عائلة واحدة، بينهم شقيقين اثنين موقوفين بسجن الحراش.

واستفاد والدهم المسن من إجراءات الاستدعاء المباشر، بسبب نزاع قضائي حول قطعة أرض فلاحية عبارة عن مزرعة تابع لاملاك الدولة

وسبق للقسم العقاري بنفس المحكمة أن فصلت فيها بهدم بناية شيدت على نفس العقار، غير أن الحكم لم تنفذه مصالح البلدية ليومنا هذا.

ولعل في قضية الحال ،تطور النزاع من المحكمة إلى استعمال سلاح ناري، بين المتهمين وأبناء العمومية الضحايا الثلاث الذين تاسسوا في الملف القضائي للمطالبة بتعويضات مالية جبرا بالاضرار اللاحقة بهم.

حيث تبين من خلال جلسة محاكمة الشقيقين محل المتابعة أن مشاجرة عنيفة نشبت بين الطرفين المتنازعين حول بناية عبارة عن كوخ شيد على القطعة الفلاحية.

بحيث قام الشقيق الأكبر “نصر الدين” بهدم البناية والاستحواذ على ما فيها من سلعة، فراح أبناء العمومة يتصدون للمتهم الذي لحق شقيقه الأصغر” محمد”.

الأمر الذي جعل والد المتهمين يشهر بندقيته في وجه الضحايا، مهددا اياهم.

وخلآل جلسة المحاكمة اعترف المتهم الموقوف “نصر الدين” بتهديمه للبناية نافيا السطو على الممتلكات التي كانت بها.

أما والده فقط نفى هو الآخر تهمة التهديد مصرحا بأنه بيوم الوقائع تدخل بغرض فض المشاجرة بين ابنيه والاطراف المتخاصمة معهما.

وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة في حق جميع المتهمين.