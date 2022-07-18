ستيني يذبح كهلا من الوريد إلى الوريد في تبسة!

اهتزت مدينة الونزة المنجمية شمال تبسة، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الإثنين، على وقع خبر عثور مواطنين على شخص يدعى “ف.ل”. في العقد الخامس من عمره، وهو ربّ أسرة، جثة هامدة ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء. غير بعيد عن محلاته التجارية الكائنة بمحاذاة مقر فرع “بريد الجزائر” بمدينة الونزة.

ليتم إخطار عناصر شرطة لأمن دائرة الونزة، التي انتقلت إلى عين المكان رفقة سيارة الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية. ووسط حالة صدمة شديدة وتجمع العشرات من الفضوليين حول مسرح الجريمة، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها. منها تطويق المنطقة، قبل أن تتم معاينة الجثة التي وجدت غارقة في بركة من الدماء وعليها آثار الذبح بواسطة أداة حادة.

وعقب إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات الإقليمية. أمر الأخير بتحويل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى العمومي في الونزة لإخضاعها للتشريح. بينما واصل أفرد الشرطة القضائية التحريات والبحث عن آثار الفاعل أو معلومات تقود للكشف عن هويته.

الجريمة هزّت منطقة الونزة

وحسب معطيات أفادت بها مصادر محلية، فإن مرتكب الجريمة شخص في العقد السادس من عمره، وهو صديق الضحية.كما أنه ساعة وقوع الجريمة، تدخل عدد من شباب المنطقة لإنقاذ الضحية مع مطاردة القاتل ورشقه بالحجارة. وبعدها تم توقيفه في مكان غير بعيد من طرف رجال الشرطة، الذين استرجعوا أداة الجريمة المتمثلة في خنجر من نوع “كرونداري”. والتحقيق جارٍ لمعرفة الأسباب التي دفعت الموقوف إلى تنفيذ جريمته البشعة.