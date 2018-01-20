ستيين يؤجل الفصل في مشاركة ماندي أمام البارصا

كشف مدرب ريال بيتيس الإسباني، كيكي ستيين، أنه لم يفصل بعد في إمكانية مشاركة الدولي الجزائري عيسى ماندي، أمام برشلونة.

وأوضح موقع “استاديو ديبورتيفيو” الإسباني، أن كيكي ستيين، قرر الإنتظار لغاية موعد مباراتهم أمام برشلونة، لتحديد مشاركة ماندي من عدمها.

كما كشف ذات المصدر، أن عيسى ماندي، غاب عن الحصة التدريبية التي خاضها زملائه صبيحة اليوم، حيث يواصل تلقي العلاج.

ويعاني عيسى ماندي، من إصابة على مستوى الكاحل، تلقاها مساء أمس الجمعة، خلال تدريبات فريقه.

من جهة أخرى، أظهر رياض بودبوز، جاهزية كبيرة يؤهله للظهور في تشكيلة ريال بيتيس، خلال مواجهة نادي برشلونة غدا الأحد.