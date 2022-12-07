ستٌسهل البحث عن الخدمات العمومية المرقمنة.. إطلاق البوابة الحكومية الإلكترونية

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، على الإطلاق الرسمي للبوابة الحكومية الإلكترونية.

وقال إن هذا المشروع قد حظي بأهمية بالغة وقصوى من طرف السلطات العليا للبلاد. بالنظر لدور هذه البوابة الحيوي. مما سيجنب المواطن مشقة البحث عن الخدمات العمومية المرقمنة، لتصفح العديد من المواقع الرسمسة. نتيجة تعدد المنصات والبوابات الحكومية.

ولذلك -يضيف الوزير الأول- عكفت الحكومة على تنفيذ هذا المشروع بحزم وإصرار. في إطار منهجية عمل مضبوطة ومراحل دقيقة ميزها تجند مختلف الدوائر الوزارية وعملها. تحت إشراف قطاع الرقمنة والإحصائيات. خاصة على القيام بإحصاء دقيق لمجمل الخدمات العمومية المقدمة من طرف مختلف الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية.

ويتم تحليل هذه الخدمات وتصنيفها حسب كل قطاع ونوعية الخدمة المقدمة. تصنيف الهندسة الوظيفية والتقنية للبوابة مع مراعاة أحسن النماذج والتجارب عبر العالم في هذا المجال. بالإضافة إلى الإنشاء الفعلي لإطلاق البوابة والضبط النهائي لمختلف جوانبها التقنية والعملية.

وأكد الوزير الأول أن إطلاق هذه البوابة الحكومية للخدمات العمومية. محطة فارقة في مجال الدفع بمسار الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن.

وأشار ين عبد الرحمان إلى أن استراتيجية بلادنا في مجال التحول الرقمي ترتكز أساسا على مدى تطور البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية. حيث تستند هذه الاستراتيجية على مقاربة استباقية. من خلال القيام باستثمارات عمومية كبرى ونوعية، لا سيما في مجال الربط بالشبكة الدولية للأنترنت، ورفع القدرات في مجال ربط الأنترنت الثابت والنقال. مع الرفع من مستوى التدفق.