ستُصنع في وهران.. “فيات” تسوق هذه الموديلات نهاية السنة

كشف المدير العام لمجمع ستيلانتيس في منطقة افريقيا والشرق الأوسط سمير شرفان، اليوم الأحد، أنه تم ضخ 200 مليون أورو في مشروع مصنع “فيات” بالجزائر.

كما أوضح، شرفان على هامش الإطلاق الرسمي لعملية تسويق سيارات “فيات” في الجزائر، أنه سيتم إنتاج 4 موديلات. بما فيها “فيات500″، و”دوبلو”. وهذا قبل نهاية سنة 2023، بـ50 ألف سيارة .

في حين، أشار المتحدث ذاته، إلى أن في 2026 سيتم تحقيق 2000 منصب شغل، والهدف هو بلوغ 40 بالمائة من نسبة الإدماج.

الانطلاق في تسويق السيارات

وأعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT للشركة الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

في حين، جرى الاعلان عن أنواع السيارات “فيات”، في فندق الشيراتون بالعاصمة. وهذا تزامنا مع الذكرى المصادف لعيد النصر.

ومن جانبه، قال حكيم بوطهرة الرئيس التنفيذي لستيلانتس الجزائر أن أول سيارة هجينة في الجزائر التي سيتم تسويقها في الجزائر هي فيات 500، وسعرها ستعرض بـ 2635000. أما السيارة الثانية “فيات 500x”، سيتم عرضها بنسختين، وسعرها بـ 3790000 دينار. والسيارة الثالثة “تيبو” بسعر 2995000 دج. في حين، جاء سعر السيارات النفعية من نوع “دوبلو” بـ 3259000 دينار. و”سكودو” بـ 3900000 دينار. و“دوكاتو” بسعر 4120000 دينار.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن شهر جانفي الماضي عن الانطلاق بالجزائر في تصنيع سيارات العلامة الايطالية “فيات”. التابعة لمجمع ستيلانتيس، في مارس الجاري.

في حين، كان مجمع ستيلانتيس قد وقع في 13 أكتوبر 2022 مع وزارة الصناعة على اتفاقية. اطار تنص على تطوير نشاطات صناعية للسيارات و خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة “فيات”.