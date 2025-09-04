ستُصنّع بالجزائر.. هذه تفاصيل سيارة “فيات باندا غراندي” الجديدة

كشف باجي راوي، مدير علامة فيات بالجزائر لـ “النهار”، اليوم الخميس، عن تفاصيل سيارة “فيات باندا غراندي” التي ستُصنّع بمصنع وهران.

وأكد باجي راوي، على هامش حفل الكشف عن سيارة “فيات باندا غراندي” أنها ستركب بمصنع طفراوي بوهران بنظام ckd.

وأضاف مدير علامة فيات بالجزائر أن سيارة “فيات باندا غراندي” سيتم تسويقها آخر السنة وبأسعار جد تنافسية.

وسيكون تصنيع سيارة “فيات باندا غراندي” بمصنع طفراوي بوهران، بـ20 بالمائة نسبة إنتاج محلي جزائري في مجال الدّهان والتلحيم.