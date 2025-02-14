ستُلعب في موعدها.. الكشف عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة “الداربي”

كشفت إدارة المركب الأولمبي، محمد بوضياف، اليوم الجمعة، أن مواجهة الدور الـ16 من كأس الجزائر، بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، ستلعب في موعدها المحدد. ولن يتم تأجيها إلى موعد آخر.

ونشرت الإدارة العامة لديوان المركب الأولمبي “محمد بوضياف”، بيانا توضيحيا للجمهور الرياضي. أوضحت من خلاله، أن مباراة الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر، بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، ستلعب في موعدها المحدد سلفاً. من طرف اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجزائر.

وستُلعب المواجهة، بعد غد الأحد، بملعب 5 جويلية الأولمبي. بداية من الساعة الثامنة مساء (20:00 سا).

وأوضحت إدارة المركب، أن المنصة الرقمية “ديجي تيكت”، ستفتح لبيع التذاكر الخاصة بهذه المواجهة، غدا السبت بداية من الساعة 11:00 صباحا. مع تخصيص شباك إلكتروني خاص بتذاكر أنصار شباب بلوزداد، وشباك آخر خاص بتذاكر أنصار مولودية الجزائر. علما أن التذاكر ستكون بلونين مختلفين.