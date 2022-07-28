سجاتي:”رفع علم الجزائر يُشرفني”

حل أمسية اليوم الخميس العداء الجزائري، جمال سجاتي، بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك بعد حصوله على الميدالية الفضية في نهائي سباق 800 متر في البطولة العالمية لألعاب القوى التي أُقيمت بأمريكا.

كما عبر نائب بطل العالم خلال تصريحاته لوسائل الإعلام مُباشرة بعد وصوله عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز حين قال.

“شرف كبير أن ترفع علم الجزائر وأنا فخور بذلك.. وان تو ثري فيفا لالجيري”.