سجاتي: “أتمنى إهداء الميدالية الذهبية للعرب عامة والجزائر بصفة خاصة”

أبرز العداء الجزائري جمال سجاتي، سعادته ببلوغه نصف نهائي سباق 800 متر للألعاب الأولمبية 2024، مؤكدا عزمه على إحراز الميدالية الذهبية.

وصرّح سجاتي، لقناة “بين سبورتس”، عقب تأهله اليوم الأربعاء، لنصف نهائي 800 متر: “الحمد لله حاليا سجلت أحسن توقيت لي هذا العام”.

كما أضاف العداء الجزائري: “أتمنى أن أكون جاهزا ذهنيا في سباق النصف نهائي، من أجل بلوغ الدور النهائي”.

وتابع جمال سجاتي: “أتمنى إحراز الميدالية الذهبية، واهدائها للعرب بصفة عامة، والجزائر بصفة خاصة”.