سجاتي: “أتمنى اهداء الميدالية الذهبية الثانية للعرب والجزائر في أولمبياد باريس”

أبدى العداء الجزائري جمال سجاتي، سعادته الكبيرة ببلوغ نهائي سباق 800 متر، للألعاب الأولمبية، كاشفا في ذات الوقت طموحه في التتويج بالميدالية الذهبية.

وصرح سجاتي، في هذا الخصوص، لقناة “الكأس” العربية: “النتيجة التي حققتها اليوم هي ثمار مجهود أربعة سنوات”.

كما أضاف: “اتبعت استراتيجية معينة، من أجل انهاء السباق بأكثر أريحية، والتحضير من خلاله للسباق النهائي”.

زتابع جمال سجاتي: “أتمنى أن أكون محضرا كما ينبغي ذهنيا في النهائي، من أجل اهداء الميدالية الذهبية الثانية للعرب والجزائر، في هذه الاولمبياد”.