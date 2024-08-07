سجاتي: “أطلب من الشعب الجزائري الدعم من أجل اسعادهم”

أبدى العداء الجزائري جمال سجاتي، فخره الكبير بتمثيل الجزائر في الألعاب الأولمبية 2024، كما وجّه رسالة خاصة للشعب الجزائري.

وصرح سجاتي، للصفحة الرسمية لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس”: “عملت بجهد كبير من أجل التواجد في هذه الألعاب الأولمبية”.

كما أضاف: “المشاركة في الألعاب الأولمبية هي حُلم أي رياضي، وأنا هنا لتحقيق هذا الحلم، واسعاد الشعب الجزائري”.

وتابع جمال سجاتي: “تمثيل الجزائر أمر كبير، وأتمنى رؤية العلم الجزائري يرفرف هنا في باريس، كما أدعو كل الشعب الجزائري لمساندتي بالدعاء”.

وجاءت هذه التصريحات من العداء الجزائري جمال سجاتي، قبل دخوله اليوم الأربعاء، غمار سباق 800 متر، للألعاب الأولمبية 2024 بباريس.

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