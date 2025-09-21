سجاتي: “أقول لياسر تريكي لا تبكي سنُتوّج سويًّا بالذهب”

أعلن جمال سجاتي، صاحب فضية سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى، طوكيو 2025، عن دعمه المطلق لمواطنه ياسر تريكي، الذي ضيّع ميدالية برونزية في آخر أنفاس مسابقات الوثب الثلاثي، لذات المنافسة.

وكان تريكي، مساء الجمعة، قاب قوسين أو أدنى من الصعود إلى “البوديوم” بقفزة بلغت 17.24 مترا. قبل أن يقلب الثنائي البرتغالي بيدرو بيكاردو والايطالي أندريا دالافالي. الموازين في سادس وآخر محاولة، بقفزة بلغب 17.91 مترا و17.64 على التوالي.

واحتل بذلك البرتغالي بيكاردو، الصدارة، فيما حل الايطالي دالافالي في الوصافة، مقابل تراجع الكوبي، لازارو مارتينيز. إلى المركز الثالث بقفزة بلغت 17.49 مترا، وأنهى تريكي المنافسة رابعا.

وفي تصريحات خص بها شبكة “بي إن سبورت” القطرية. أمس السبت. مباشرة بعد تتويجه بفضية 800 متر، قال تريكي: “لقد كان سباقا سريعا جدا، الدورة الأولى بلغت 49:20 ثانية أو 49.18… اتبعت الايقاع وأخذت المباراة والحمد لله”.

قبل أن يستدرك البطل الجزائري: “شاهدت صديقي ياسر تريكي، ضيع الميدالية في آخر اللحظات، اهديه هذا التتويج، وأقول له لا تبكي يا صديقي سنعمل نحن الاثنين ونحقق الذهب معا”.

وفي ختام تصريحاته، أهدى سجاتي الميدالية الفضية العالمية إلى الشعب الجزائري وكل العرب، وختم: “أشكر اللجنة الأولمبية على دعمها، والرئيس تبون وشركة موبيليس.. الراية الوطنية ارتفعت في طوكيو، تحيا الجزائر”.