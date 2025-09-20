سجاتي: “أهدي التتويج إلى الشعب.. رئيس الجمهورية وقيادة الجيش”

عبر البطل الجزائري، جمال سجاتي، عن سعادته الكبيرة، باعتلاءه “البوديوم” في مونديال ألعاب القوى، “طوكيو 2025” وإهداءه الجزائر، ميدالية فضية.

وقال سجاتي، في تصريح خص به موقع التلفزيون العمومي اليوم السبت، بعد حلوله وصيفا لمونديال ألعاب القوى: “اليوم قدمت ميدالية فضية.. أهديها لكل الشعب ورئيس الجمهورية وقيادة الجيش الوطني الشعبي”.

قبل أن يضيف العداء الجزائري: “أتمنى أن تكونوا قد فرحتوا بالميدالية.. أعدكم أن القادم أفضل، وان ثو تري “فيفا لالجيري”، تحيا الجزائر”.