سجاتي: “التتويج شرف للجزائر ولنا خاصة في باريس”

أعرب العداء الجزائري، جمال سجاتي، المتوج ببرونزية 800 متر في الألعاب الأولمبية، عن سعادته الكبيرة بهذا الانجاز التاريخي.

وقال سجاتي، في تصريحات من مطار هواري بومدين، على هامش قدوم البعثة الأولمبية، اليوم الإثنين من باريس: “الحمد لله على تحقيقنا هذه النتائج للجزائر، عشنا أياما تاريخية أنا والرياضيين المشاركين في الأولمبياد”.

وواصل العداء الجزائري: “أشكر زميلتيّ على الذهبيتين (يقصد كايليا نمور وإيمان خليف) وأضفت أنا برونزية”.

مضيفا: “إنه شرف للجزائر ولنا، نفتخر خاصة وأنه في باريس.. أردنا رفع الراية الوطنية بكل قوانا، الرياضين وكل من شاركوا أدوا ما عليهم”.

كما وجّه سجاتي، شكرا خاصا إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي هنأ الرياضيين على النتائج، رفقة وزارة الدفاع والجيش الوطني الشعبي، معتبرا الأمر شرف كبير.

وختم ذات المتحدث: “نحن جد سعداء في يوم تاريخي.. الرياضة الجزائرية ستتطور أكثر في المستقبل، وسنحصد ميداليات أكبر، نحن في تقدم وتحيا الجزائر”.