سجاتي جمال يحطم الرقم القياسي الوطني في ملتقى ألعاب القوى

حطم العداء الجزائري سجاتي جمال، الرقم القياسي الوطني، في سباق 600 متر رجال، خلال ملتقى ألعاب القوى الجاري بجنوب إفريقيا.

وفاز العداء سجاتي، في سباق 600 متر، باحتلاله الصدارة بزمن قدره 1د، 14 ثا، 36ج، محطما بذلك الرقم القياسي الوطني.

كما تمكن العداء الجزائري الآخر محمد أمين درابلي، من التمركز ثالثا في هذا السباق، بتوقيت قدره 1د، 18ثا، و58ج.

وحرصت وزارة الشباب والرياضة، على توجيه تهانيها لكل من سجاتي، ودرابلي، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، لتشريفهم الراية الوطنية.