سجاتي :”حلمي رفع الراية الوطنية في أولمبياد باريس وتشريف العرب”

أبدى البطل الجزائري جمال سجاتي ارتياحه الكبير للإمكانيات المتوفرة في مركز اسبيطار المتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال جمال سجاتي في تصريح للقناة الرسمية لـ “اسبيطار” اليوم الأربعاء “نائب بطل العالم سنة 2022 ، رياضي جزائري متخصص في 100 متر، اتيت إلى اسبيطار من اجل التحضير لفعاليات الألعاب الأولمبية بباريس، بناء على نصيحة المدرب ”

كما أضاف سجاتي “اسبيطار احتاجها للتحضير و كل وسائل التحضير متوفرة إلى جانب الخدمات و الخبراء في جميع المجالات، التي ستساهم في خدمتنا بشكل جيد”.

وأردف سجاتي “حلمي الألعاب الأولمبية ورفع العلم الجزائري في باريس، كما أتمنى الرياضيين العرب من اجل تعليق راية بلدانها”.

وختم البطل الجزائري “انتظروني في ألعاب باريس”.