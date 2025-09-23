سجاتي: “نشيد قسماً سيدوي سماء لوس أنجلوس”

حلّ صبيحة اليوم الثلاثاء، العداء الجزائري جمال سجاتي، بأرض الوطن، مرفوقا بالميدالية الفضية المحققة في بطولة العالم لألعاب القوى “طوكيو 2025”.

وجدد بطل السباقات نصف الطويلة، إهداء فضية 800 متر العالمية، لكل الشعب الجزائري وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والقيادة للجيش الوطني الشعبي، والفريق أول سعيد شنقريحة.

كما لم يخف سجاتي، في تصريحات أدلى بها من مطار هواري بومدين. طموحه للتويج بذهبية أولمبية في الدورة القادمة. المقررة بلوس أنجلوس الأمريكية، في الفترة ما بين الـ 14 والـ 30 جويلية 2028.

ورد بخصوص تضييعه ذهبية عالمية في مونديال طوكيو: “سباق 800 متر يربح على اجزاء صغيرة، وأعدكم أن نشيد قسما سيسمع في لوس أنجلوس”.

وواصل: “حاليا سباق 800 متر يضم أقوى جيل في التاريخ، وشرف كبير أن أكون إلى جانبهم ولم يبق الكثير أمامي من أجل حصد الذهب”.

وختم صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024: “التواجد في البوديوم يحفزك ويجعلك تطمح للمركز الأول مستقبلا.. سأواصل العمل، في صمت. بعيدا عن مواقع التواصل وأظهر في الميدان فقط، من أجل رفع الراية الوطنية عاليا”.