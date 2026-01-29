سجاتي: “هدفي الرئيسي هو الألعاب الأولمبية 2028”

كشف العداء الجزائري، جمال سجاتي، الأهداف المستقبلية التي يسعى لتجسيدها ضمن مشواره الرياضي.

وصرح سجاتي، في هذا الخصوص: “الهدف الرئيسي المقبل بالنسبة لي، هو الألعاب الأولمبية 2028، المقررة بلوس أنجلس”.

كما أضاف العداء الجزائري: “تنتظرنا أيضا بطولة العالم المقررة في بيكين، والتي نعمل على التحضير لها من أجل تشريف الجزائر”.

يذكر أن العداء جمال سجاتي، توج مؤخرا بجائزة أفضل رياضي جزائري لسنة 2025، للمرة الثانية على التوالي.