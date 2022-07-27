سجاتي: “هدفي المستقبلي التتويج في أولمبياد باريس 2024”

كشف العداء الجزائري، جمال سجاتي، نائب بطل العالم في سباق 800 متر، عن أهدافه المستقبلية، انطلاقا من أولمبياد باريس 2024.

ونقلت الإذاعة الجزائرية، تصريحات سجاتي، أين قال: “سعيد جدا بحصولي على ميدالية فضية، في أول مشاركة لي في بطولة العالم”.

كما أضاف: “بعد طي صفحة المونديال، ينبغي التفكير في المستقبل، والتحضير بدون هوادة من أجل التتويج في أولمبياد باريس 2024 التي تبقى هدفي الرئيس الآن”.

يذكر أن العداء جمال سجاتي، حصد ميدالية ذهبية في الألعاب المتوسطية 2022، وفضية 800 متر في بطولة العالم 2022 بأمريكا.