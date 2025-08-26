سجاتي وتريكي حاضران في النهائي بزيوريخ

سيكون الثنائي الجزائري جمال سجاتي، عداء السباقات نصف الطويلة، وياسر تريكي، رياضي الوثب الثلاثي، حاضرا في نهائي الدوري الماسي 2025.

وسيقام نهائي الدوري الماسي 2025 غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، بمدينة زيورخ السويسرية.

وسيكون سجاتي، المتوج بالميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية 2024 الاخيرة. حاضرا في سباق 800 متر إلى جانب أبطال عالميين في صورة الكندي ماركو آروب والكيني إيمانوال وانيونيي والأمريكيين جوس هواي وبريس هوبال.

فيما سينافس تريكي، أبطالا في اختصاصه يتقدمهم البرتغالي بدرو بيشاردو والجمايكي جوردان سكون والبوركينابي هوق فابريس زونقو.

وسيكون تريكي أول من يدخل غمار المنافسة بعد غدٍ الخميس، بداية من الساعة 17:19 بتوقيت الجزائر. بينما سيكون موعد سباق سجاتي خلال السهرة عند الساعة 20:20 بتوقيت الجزائر.