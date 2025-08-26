إعــــلانات
سجاتي وتريكي حاضران في النهائي بزيوريخ

بقلم محمد لمين صحراوي
سيكون الثنائي الجزائري جمال سجاتي، عداء السباقات نصف الطويلة، وياسر تريكي، رياضي الوثب الثلاثي، حاضرا في نهائي الدوري الماسي 2025.

وسيقام نهائي الدوري الماسي 2025 غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، بمدينة زيورخ السويسرية.

وسيكون سجاتي، المتوج بالميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية 2024 الاخيرة. حاضرا في سباق 800 متر إلى جانب أبطال عالميين في صورة الكندي ماركو آروب والكيني إيمانوال وانيونيي والأمريكيين جوس هواي وبريس هوبال.

فيما سينافس تريكي، أبطالا في اختصاصه يتقدمهم البرتغالي بدرو بيشاردو والجمايكي جوردان سكون والبوركينابي هوق فابريس زونقو.

وسيكون تريكي أول من يدخل غمار المنافسة بعد غدٍ الخميس، بداية من الساعة 17:19 بتوقيت الجزائر. بينما سيكون موعد سباق سجاتي خلال السهرة عند الساعة 20:20 بتوقيت الجزائر.

Peut être une image de ‎7 personnes et ‎texte qui dit ’‎＠万达WANDA DIAMOND LEAGUE 떡음크만 ๔๐๖ AN LYLES มร UCHIK As MomACO ALFRED W ا5 RHOLY Novuna WANYONY LONE BOL l KOVACS SILE SILESIA - ZURICH SWITZERLAND. _27-28 AUGUST 2025 WELTKLASSE ZÜRICH‎’‎‎

Peut être un graphique de texte qui dit ’TIMETABLE 27 AUGUST 17H05 17H05 17H05 17H15 SHOT PUT MEN SHOT PUT WOMEN 17H43 HIGH JUMP WOMEN 18H35 POLE VAULT MEN LONG JUMP MEN 28 AUGUST 17H30 17H30 DISCUS MEN 17H53 DISCUS WOMEN 18H19 HIGH JUMP MEN 18H19 TRIPLE JUMP MEN 18H34 TRIPLE JUMP WOMEN 18H42 400M WOMEN 18H49 400M MEN 19H08 3000M WOMEN 100MH WOMEN ALL TIMES IN GMT+2 ® ＠万达WANDA DIAMOND LEAGUE SWIPE >’

