سجاتي وصيفا ومولا خامسا في سباق 800 متر ضمن الدوري الماسي

واصل العداء الجزائري جمال سجاتي تألقه على الساحة الدولية، بتحقيقه المركز الثاني في سباق 800 متر، خلال جولة ستوكهولم من الدوري الماسي لألعاب القوى.

وسجل سجاتي توقيت مميز مكنه من صعود منصة التتويج ومنافسة نخبة من العدائين العالميين، مؤكدا على جاهزيته لبطولة العالم المقبلة والألعاب الأولمبية.

إلى جانب ذلك، حل العداء الجزائري الأخر سليمان مولا في المركز الخامس، بعد تلقيه منافسة شرسة في الجولات الأخيرة من السباق.

كما يعد الإنجاز الجزائري خطوة جديدة ضمن المسار التصاعدي لألعاب القوى الجزائرية التي تسعى لاستعادة بريقها في المنافسات العالمية،خاصة في سباقات 800 و1500 متر، التي طالما كانت من أبرز التخصصات التي حملت راية الجزائر في التاريخ الأولمبي والعالمي.