سجاتي ومولا يتألقان في ملتقى موناكو ضمن الدوري الماسي

خطف العداءان الجزائريان، جمال سجاتي و سليمان مولا، الأضواء خلال مشاركته في سباق 800 متر رجال.

وذلك ضمن الجولة العاشرة من ملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى، التي احتضنتها مدينة موناكو الفرنسية مساء اليوم الجمعة.

وتمكن سجاتي من اعتلاء منصة التتويج، بعدما حل في المركز الثالث بتوقيت 1:42.20 دقيقة، مُحققًا بذلك أفضل توقيت شخصي له هذا الموسم (SB).

في مؤشر واضح على عودته القوية لمستواه العالي ومكانته بين كبار العدائين العالميين. وشهد السباق نسقًا سريعًا، فرضه الكيني إيمانويل وانيوني الذي حسم الصدارة بزمن 1:41.44 دقيقة، مسجلاً أفضل أداء عالمي لهذا الموسم، إلى جانب رقم قياسي جديد للملتقى.

بينما عاد المركز الثاني للأمريكي جوش هووي بتوقيت 1:42.01 دقيقة، في سباق ناري جمع نخبة العدائين.

من جانبه، قدم الجزائري الآخر سليمان مولا أداءً مشرفًا، واحتل المركز السادس بتوقيت 1:42.86 دقيقة.

ورغم عدم صعوده إلى منصة التتويج، إلا أن مولا أكد من جديد ثبات مستواه وقدرته على المنافسة وسط نخبة العدائين العالميين.

وتعزز هذه النتائج تطلعات الجماهير الجزائرية بخصوص مشاركة سجاتي ومولا في المواعيد الدولية المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم لألعاب القوى، حيث يُنتظر منهما تمثيل مشرف وتحقيق نتائج واعدة باسم الجزائر.