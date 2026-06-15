سجاتي ومولى يشاركان في الدوري الماسي لألعاب القوى 2026

ستكون الجزائر، ممثلة بالثنائي جمال سجاتي، وسليمان مولى، في الجولة التاسعة لملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى 2026.

وأكد الثنائي سجاتي، ومولى، حسب الإذاعة الوطنية، مشاركته في هذه الجولة التاسعة، المقررة بيوجين بالولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 4 جويلية المقبل.

كما أضاف ذات المصدر، بأن هذا الموعد، سيشهد مشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم، على غرار الأمريكي كوبر لوتكنهاوس.

ويطمح الثنائي جمال سجاتي، وسليمان مولى، في تشريف الألوان الوطنية، خلال مشاركته في هذه الجولة التاسعة لملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى 2026.