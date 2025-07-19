سجاتي يتألق في مدريد ويتوج بسباق 800 متر بتوقيت عالمي

واصل العداء الجزائري، جمال سجاتي، تألقه على الساحة الدولية، اليوم السبت، بعد فوزه المستحق بسباق 800 متر رجال.

ضمن ملتقى مدريد لألعاب القوى. أحد محطات الجولة الفضية العالمية، بتوقيت مميز قدره 1:43.53 دقيقة.

سجاتي أظهر خلال السباق شخصية البطل الحقيقي، حيث قاد مجرياته بذكاء تكتيكي كبير رغم الضغط الشديد.

وكاد أن يصطدم بأحد المتسابقين في منعطف حاسم، لكنه تدارك الوضع ببراعة.

و أكد من جديد العداء الجزائري مكانته ضمن نخبة العدائين العالميين في هذا الاختصاص. هذا الفوز الجديد يعزز من جاهزية سجاتي للاستحقاقات الكبرى المقبلة.