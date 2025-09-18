سجاتي يتأهل إلى نهائي 800 متر ومولا يغادر المنافسة في بطولة العالم لألعاب القوى

تأهل العداء الجزائري جمال سجاتي إلى نهائي سباق 800 متر رجال ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو 2025، بعد أن حل في المركز الثاني في التصفيات الأولى من نصف النهائي، مسجلا توقيتا قدره دقيقة واحدة و45 ثانية و09 جزء من الثانية، وهو التوقيت الذي منحه صدارة مجموعته وتأهلا مستحقا إلى السباق النهائي.

في المقابل، لم يتمكن مواطنه سليمان مولا من مرافقة سجاتي إلى النهائي، بعد أن أخفق في التصفيات الثانية لنصف النهائي، منهيا مشاركته في البطولة عند هذا الدور، رغم الجهد الذي بذله خلال السباق.

وبذلك، تبقى الآمال الجزائرية معلقة على جمال سجاتي لرفع راية الجزائر عاليا في نهائي 800 متر، في انتظار منافسة قوية على إحدى الميداليات في هذا الحدث العالمي.