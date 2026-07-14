سجاتي يحسم أول سباق له في اختصاصه المفضل!

واصل العداء الجزائري جمال سجاتي تأكيد عودته القوية إلى المضامير، بعدما توج، اليوم الثلاثاء، بلقب سباق 800 متر ضمن منافسات جائزة المجر الكبرى لألعاب القوى، محققًا توقيتًا مميزًا بلغ 1:43.19 دقيقة.

ويُعد هذا السباق الأول لسجاتي في اختصاصه المفضل خلال الموسم الحالي، حيث نجح في فرض سيطرته منذ ظهوره الأول، مؤكدًا جاهزيته للاستحقاقات الدولية المقبلة بعد فترة غياب امتدت منذ نهائي بطولة العالم في سبتمبر 2025.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أربعة أيام فقط من مشاركته في ملتقى موناكو ضمن الدوري الماسي، أين احتل المركز الثالث في سباق 1000 متر بتوقيت 2:13.94 دقيقة، محققًا أفضل رقم شخصي له في هذا الاختصاص.