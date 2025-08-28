سجاتي يحل رابعًا في نهائي الدوري الماسي لسباق 800 متر بزيورخ

حلّ العداء الجزائري جمال سجاتي، في المركز الرابع ضمن سباق 800 متر، اليوم الخميس، خلال النهائي الذي أقيم بمدينة زيورخ السويسرية.

بعدما حقق توقيتًا قدره 1:42.84 دقيقة.

ورغم تحقيقه أحد أفضل أزمنته هذا الموسم، إلا أن سجاتي لم يتمكن من اعتلاء منصة التتويج.

بعدما تأخر تكتيكيًا في الانطلاقة واحتفظ بموقع متأخر في أغلب مراحل السباق. قبل أن ينطلق في آخر 200 متر. وهي مسافة لم تكن كافية لتعويض الفارق الكبير مع الثلاثي المتقدم.

الأداء الفني لـ سجاتي كان جيدًا من حيث اللياقة والقدرة على إنهاء السباق بقوة. غير أن التمركز الخاطئ والخطة التكتيكية غير المناسبة حرماه من المنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى. رغم أنه يمتلك الإمكانيات البدنية لذلك.

ويعَدُّ المركز الرابع إنجازًا مشرفًا بالنظر إلى قوة المنافسة في نهائي الدوري الماسي. لكنه في الوقت ذاته يظهر ضرورة مراجعة بعض التفاصيل التكتيكية في السباقات القادمة. خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى مثل بطولة العالم وأولمبياد 2028.