سجاتي يحمل أحلام الجزائريين لحصد ذهبية أولمبية جديدة

ستشد أنظار الجزائريين مساء اليوم السبت، نحو مضمار “ستاد دو فرانس” بالعاصمة باريس، والذي سيكون بداية من الساعة 18:15، مسرحا لنهائي سباق 800 متر، للألعاب الأولمبية.

وستكون الجزائر، حاضرة في هذا النهائي المثير، بالبطل جمال سجاتي، الذي تعلق عليه، آمالا كبيرة من أجل تعزيز رصيد المشاركة الجزائرية بميدالية جديدة، قد تكون ذهبية.

وتبقى مأمورية سجاتي، المصنف 3 عالميا، صعبة بتواجد المصنف الأول عالميا. الكيني واينيوني إيمانويل، إلى جانب المصنف الثاني عالميا، الكندي أروب ماركو. غير أنها ليست مستحيلة.

وكان البطل الجزائري، قد أظهر في أولمبياد باريس، بأنه معادلة صعبة في 800 متر. وهو الذي تأهل بسهولة إلى نصف النهائي. بعدما انهى السباق في الصدارة بتوقيت 1:45:84، قبل أن يحجز مقعدا في النهائي في الصدارة أيضا، بتوقيت 1:45:08.