سجاتي يطمئن الشعب الجزائري:” لم أتعرض لأي مداهمة في القرية الأولمبية”

طمئن العداء الجزائري، والبطل الأولمبي المتوج بالميدالية البرونزية في نهائي سباق 800 متر، جمال سجاتي، بعد الإشاعات المغرضة التي أطلقها الإعلام الفرنسي بحقه.

وصرح البطل سجاتي، للصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبر “فيسبوك”:”أنا جد سعيد بالميدالية التي حققتها في الأولمبياد”.

وأضاف المتحدث:”أطمئن الشعب الجزائري أنني لم أتعرض لأي مداهمة في القرية الأولمبية، ولم أتعرض لأي مكروه، هذه حياة رياضي المستوى العالي، أي رياضي معرض لهذه الحملات”.

وختم صاحب برونزية سباق 800 متر بأولمبياد باريس:”أتمنى أن أستطيع إسعادكم في قادم المواعيد.. 1.2.3 Viva l’algerie” “.

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