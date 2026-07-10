سجاتي يعود بقوة ويحقق رقمًا شخصيًا جديدًا

سجل العداء الجزائري، جمال سجاتي، اليوم الجمعة، عودة قوية إلى المنافسات، بعدما احتل المركز الثالث في سباق 1000 متر ضمن ملتقى موناكو، ضمن جولات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وأنهى سجاتي السباق بتوقيت 2:13.94 دقيقة، محققًا أفضل رقم شخصي في مسيرته في هذا الاختصاص، وذلك في أول مشاركة له خلال الموسم الحالي، وأول ظهور رسمي منذ نهائي بطولة العالم في سبتمبر 2025.

وشهد السباق مستوى تنافسيًا عاليًا، حيث نجح العداء الكيني إيمانويل وانيوني في الفوز بالمركز الأول، محطمًا الرقم القياسي العالمي لسباق 1000 متر بعدما سجل توقيتًا مذهلًا بلغ 2:11.83 دقيقة.

ويعد هذا الإنجاز بداية مشجعة لسجاتي في مستهل موسمه، ويؤكد جاهزيته للعودة إلى المنافسة على أعلى المستويات خلال الاستحقاقات المقبلة.