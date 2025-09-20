سجاتي يهدي الجزائر فضية في بطولة العالم

أهدى البطل، جمال سجاتي، الجزائر أول ميدالية في بطولة العالم لألعاب القوى 2025، الجارية وقائعها بالعاصمة اليابانية “طوكيو” في الفترة ما بين الـ 13 والـ 21 سبتمبر الجاري.

وجاء تتويج صاحب برونزية الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد احتلاله المركز المركز الثاني، وحصده فضية سباق 800 متر رجال. الذي أقيم مساء اليوم الأحد.

وأنهى العداء الجزائري، الذي كان يُعول عليه كثيرا للتتويج بأول ذهبية في الـ 800 متر. منذ انجاز سعيد قرني جبير، سنة 2003 في دورة باريس. السباق الذي كان قويا بتوقيت 1:41:90، ليكتفي بوصافة بطولة العالم في هذا النوع من السباقات.

وكان مفخرة “الجزائر” قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا الانجاز التاريخي. إلا أنه خسر الذهبية بفارق بسيط، لصالح العداء الكيني ايمانويل وانيونكي، بفارق 4 أجزاء من المئة.