سجلت ارتفاعا..هذه أسعار النفط لنهار اليوم

سجلت أسعار النفط، ارتفاعا طفيفا، اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

خلال الفترة الصباحية، ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت، تسليم أوت، بنسبة 1.27 بالمائة إلى 67.99 دولارا للبرميل.

بدوره، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي. لتسليم الشهر ذاته، بنسبة 1.23 بالمائة إلى 65.16 دولارا للبرميل.

وأرجع المحللون هذا الارتفاع إلى التقرير الذي نشره معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، والذي أظهر تراجعا معتبرا في مخزونات النفط الخام.حيث بلغت 4.28 مليون برميل خلال الأسبوع الفارط.

كما قدر المعهد أن مخزونات البنزين ارتفعت بشكل طفيف بمقدار 764 ألف برميل.

ويترقب المستثمرون، في وقت لاحق من الجلسة، صدور الأرقام المتعلقة بالمخزونات من طرف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 7 جويلية المقبل. والتي تعتبر أكثر دقة.