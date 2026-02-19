اضطرابات في تموين الغاز بسبب سوء الأحوال الجوية.. نفطال توضح

سجلت عملية تموين غاز البترول المميع (GPLc) خلال الأيام الأخيرة بعض الاضطرابات التي شملت خمس ولايات من الوسط والشرق، ما انعكس على وتيرة التوزيع في عدد من النقاط عبر الوطن. وفي هذا الإطار، اعتذرت الشركة الوطنية لتوزيع المواد البترولية (نفطال) لزبائنها عن الإزعاج المسجل خلال هذه الفترة، مؤكدة توفر مادة غاز البترول المميع بالكميات اللازمة.

وأرجعت الشركة هذه الاضطرابات أساسًا إلى سوء الأحوال الجوية منذ 20 جانفي 2026، والتي حالت دون رسو السفن المحملة من مركب إنتاج أزْريو والمخصصة لتموين ولايات الوسط والشرق في الآجال المحددة، ما تسبب في تأخر عمليات الشحن والتفريغ.

وأكدت نفطال أن جميع المواد البترولية الأخرى متوفرة بالكميات اللازمة، وأنه تمّ حشد كافة الوسائل اللوجستية والبشرية بالتنسيق مع سوناطراك لتدارك هذا التأخر، مشيرة إلى أن عملية التموين ستعود إلى نسقها العادي خلال الساعات القادمة.

وجددت الشركة اعتذارها والتزامها بضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد السوق بانتظام، مع متابعة تطورات الوضع إلى غاية عودة عمليات التموين والتوزيع إلى حالتها الطبيعية بشكل كامل.