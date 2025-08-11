سجل تجاري للجوية الجزائرية و15 طائرة لدعم أسطولها

عززت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أسطولها الجوي بـ15 طائرة إضافية بعد دمج شركة “طاسيلي للطيران”، كما تعهدت بالمحافظة على القاعدة العمالية وتحسين مستوى الأداء.

استلمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الاثنين، نسخة من السجل التجاري الجديد بعد دمج شركة “طاسيلي للطيران”، وتخصيصها للرحلات الداخلية، تنفيدا لتعليمات رئيس الجمهورية. كما انتهت كليًا من الإجراءات القضائية التي تضمن نقل ملكية المؤسسة الجديدة المملوكة سابقا للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”. ما جعلها توجه مراسلة رسمية تأمر بموجبها بالشروع في الترويج للمولود الجديد “القديم” الخطوط الجوية الداخلية، عبر مختلف الوسائط والرحلات الجوية، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 11 أوت الجاري.

وأكدت مصادر عليمة أنه، وبموجب هذه الإجراءات، سيكون بإمكان الجوية الجزائرية تعزيز أسطولها الجوي بـ15 طائرة، 7 منها من طراز “بوينغ 737/800” وأربعة “Q400″ وأربعة أخرى Q200” من طراز بومباردي تابعة لطاسيلي للطيران، يمكن استغلالها عند الحاجة خاصة في فترة الصيف الذي تكثر فيه الحركية وموسم الحج.

وبشأن القاعدة العمالية، قالت مراجع “النهار أونلاين”، إن عمال شركة الخطوط الجوية الداخلية سيحافظون على مناصبهم، “سنحافظ على القاعدة العمالية ومدير الشركة حاليا هو في منصبه”.

وباشرت إدارة الجوية الجزائرية عملية صيانة واسعة لطائراتها من أجل ضمان برمجة أكبر عدد ممكن من الرحلات الجوية. في انتظار استلامها 15 طائرة جديدة بصفة تدريجية كانت أعلنت عن شرائها عبر صفقة دولية.